” قوات الدعم السريع” تضبط متفجرات وتُوقف متهمين بينهم أجانب على الحدود





ضبطت قوات الدعم السريع “متحرك درع الصحراء” المنتشر على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، شحنة أسلحة وذخائر ومُتفجِّرات قادمة من ليبيا، وأوقفت (4) أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب.

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية المقدم الركن علي أحمد محمود عووجة في تصريحات أمس، إنه فور صول معلومات عن نشاط العصابات المتفلتة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحرّكت دوريات الدعم السريع لتمشيط المنطقة، واشتبكت مع العصابات على بُعد ثلاثة كيلومترات من المنطقة، وأضاف أنه تمّت مُطاردة العصابات وتمكّنت الدعم السريع من استلام سيارتين ماركة (GMC) على متنها (36) بندقية كلاشنكوف و(2) صندوق قنابل يدوية (قرنيت)، إضافة لمدفع (دوشكا) وقاذف (آربجي 7) وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.

وأوضح عووجة، أن قواته ألقت القبض على (4) أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم (2) من الجنسية الليبية، تم التحري معهم وتسليمهم للجهات المختصة لتكملة الإجراءات القانونية.

ونوه إلى أن قوات الدعم منذ إنشاء قاعدة الشفرليت العسكرية حقّقت إنجازات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح والعربات غير المُقنّنة والتهريب وكافة أشكال الجرائم العابرة للحدود .

صحيفة الصيحة