جرائم وحوادث
دعا لاغتيال الناظر “ترك” زعيم شرق السودان ..حقوقيون بيجاويون يقاضون ناشطاً سياسياً
تتجه مجموعة من القانونيين في قبيلة البجا شرقي السودان لتحريك إجراءات عدلية ضد ناشط سياسي دعا إلى إغتيال الناظر الأمين ترك.
وقال قانونيون من البجا إنهم سيشرعون اليوم الأحد في مقاضاة الناشط السياسي أمين صلاح جحا بعد منشور له على فيسبوك يحرض فيه باغتيال الناظر ترك.
وبحسب رصد (متاريس) دون جحا منشورا كتب فيه “مافي حل غير إغتيال ترك” وذلك في معرض تعليقه على إغلاق البجا منافذ الشرق.
من جهة أخرى سحب جحا منشوره بعد أن وجد ردود فعل غاضبة عليه مقدما اعتذاره أن معلوماته غير دقيقة.
الخرطوم :(متاريس)
2 تعليقات
صلاح جحا ناشط جاهل … هل ما قام به الناظر ترك وجماعته جديد على السودان …
حكومة المواسير جاءت بالمتاريس وعطلت مصالح الناس ٣ شهور والناس ماتوا بسبب المتاريس وانقطعت ارزاق بالمتاريس والاعتصامات ..
واليوم هنالك اعتصامات كتيرة وتتريس للشوارع ولم نسمع جاهل من الجهلاء وقال نقتل المترسين … وماذا تقول ايها الجلول في من قال التحية للمتاريس …
هذا هو الكيل بمكيالين ..
🔴 بلدنا وقعت وقعه كعبه
وقعنا مع قحط ناس جربنديه
لا براعو لدين ولا لحدود شرعيه.. و لابراعو لامن قومي ولا لمهددات مجتمعيه.. و لا براعو لعادات و تقاليد و لا كرم ولا شهامه سودانيه…ولابعرفو نخوة و لابعرفو فزع ولا بحسو بالم الصبيه.. و لابحسو بجوع شعب و لا بقتل شعب ولا حتي احساس بشعب معلم البشريه…
لا امل فيهم ولو بعد حين
اقلعهم من الجزور شعبي الحزين
ولا تاخذك فيهم رحمه ولا حنين
الرحمه لا تجوز مع اعداء الدين
بكتاب الله وسنه رسوله الامين
🔴SGS NEWS✔
Sep 19
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✒/العمده