دعا لاغتيال الناظر “ترك” زعيم شرق السودان ..حقوقيون بيجاويون يقاضون ناشطاً سياسياً





تتجه مجموعة من القانونيين في قبيلة البجا شرقي السودان لتحريك إجراءات عدلية ضد ناشط سياسي دعا إلى إغتيال الناظر الأمين ترك.

وقال قانونيون من البجا إنهم سيشرعون اليوم الأحد في مقاضاة الناشط السياسي أمين صلاح جحا بعد منشور له على فيسبوك يحرض فيه باغتيال الناظر ترك.

وبحسب رصد (متاريس) دون جحا منشورا كتب فيه “مافي حل غير إغتيال ترك” وذلك في معرض تعليقه على إغلاق البجا منافذ الشرق.

من جهة أخرى سحب جحا منشوره بعد أن وجد ردود فعل غاضبة عليه مقدما اعتذاره أن معلوماته غير دقيقة.

الخرطوم :(متاريس)