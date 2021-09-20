لماذا يتحمل المكون المدني مسؤولية ما يجري في شرق السودان ؟
لماذا يتحمل المكون المدني مسؤولية ما يجري في الشرق؟
١/ لأن المطالب سياسية ومن صميم واجبات مجلس الوزراء
٢/ لأن قميص المظلومية والدفاع عن قضايا الهامش قدلت به مكونات قوى الحرية والتغيير ومستشارهم عرمان طويلاً
٣/ لأن تمثيل مكونات الشرق مطلوب في السلطة التنفيذية وليس فيه الجيش
٤/ لأن الحاضنة السياسية هى التي عينت والي البحر الأحمر الذي تدور جل الأحداث في ولايته
٥/ لأنهم روجوا لاتفاق السلام بمساراته المعطوبة تحت خرشة “السلام سمح”
٦/ لأنهم يعترفون بالأزمة وعدالة المطالب ويرفضون التعامل َمعها.
ولأن حمدوك وحاضنته ورهطه عاجزون أرادوا من الجيش التصدي بالعنف لاحتجاجات الشرق نيابة عنهم، من غير أي مجد للمتاريس ومن أشعل اللاستك ناراً واشتعل، وبالمقابل نصبوا صوالين للعويل من الانقلاب الافتراضي، لذر الرماد في العيون، وليخلصهم من عبء ما هم فيه من فشل وخراب، لكنه لم يقع، فبدا حالهم كحال الوليد بن المغيرة الذي يحاول “عبور” نار جهنم وصعود الجبل الحامي دون فائدة، فرد عليه القرآن “سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا”
عزمي عبد الرازق
2 تعليقات
لأنك أنت وامثالك من صحفيي او متصوحفي نظام الإنقاذ تهابون وتبجلون وتعظمون العسكر ولا تحسون بنعمة العيش ولا تهنا لكم الحياة إلا في ظلهم وأنتم تتمرغون في بلاط حكمهم . فأنتم من مخلوقاتهم الاليفة المستأنسة المطيعة التي ألفت الذل والخنوع حتى أصبحت لا يطيب لها العيش إلا بذلك .
أما المدنيون من بني البشر فهم بالنسبة لك وامثالك أعداء لا يعنون لكم شيئا سوى النكد والبؤس والكدر .
لماذا يتحمل المكون المدني مسؤولية مايجري في الشرق…ومنو القال ليك يتحملها المكون المدني يالخاتي يدك في خدك زي,,الظعطوها,,بالحرام وفضوا ,,بكارتها,,وراح ليها الدرب في الموية ودايرةتحمل,الحمل,من هسع للمدنيين,, قطع شك أبوه العسكر ولا عينك إنكسرت وبقيت تطعن في ضل الفيل..!