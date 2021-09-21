ما الذي يجعل الحلو قائد ومناضل وترك متمرد يجب حسمه بالسلاح ؟





ما الذي يجعل الحلو قائد ومناضل وهو يتمرد ويحمل السلاح ويحتل اراضي ويسميها محررة .

وهو كان نائب والي جنوب كردفان ومشارك لإنقاذ في الحكم ..!!

ويجعل محمد الأمين ترك .

الذي يرفع شعار السلمية ويستخدم اسلوب سلمي متمرد يجب حسمه بالسلاح من قبل أحزاب قحت …!!

لماذا يذهب حمدوك ويقابل الحلو ويقبل بفرض العلمانية علي كل البلاد .

دون استفتاء او عبر برلمان منتخب.

في حين يتمنع حمدوك من الجلوس مع ترك ..!!

ترك يطالب بحقوق ولايات الشرق المشروعة بل لتوزيع عادل للسلطة والثروة لكل السودان .!!

فشل الجهاز التنفيذي للحكومة واضح للعيان ولا يحتاج الي دليل .

وعليهم تقديم استقالاتهم .

وافساح المجال لتكوين حكومة تكنقراط مصغرة .

حكومة تكنقراط وتصريف اعمال هي الأنسب لهذه المرحلة .

وفترة انتقالية محددة المدة .

وانتخابات يتنافس علي الجميع بنزاهة . تحدد أوزان جميع الاحزاب .

ونقفل باب الحكم والاستوزار بواسطة البندقية وظهور الدبابات والشلليات ..!!

اتفاقية جوبا هي اتفاقية اذعان واستسلام وليس سلام.

ولم توقف النزيف في دارفور .

بل هي القشة التي ستقصم ظهر أحزاب قحت لأنها كانت بين اهل دارفور فقط من طرفي المفاوضات…!!

وظلمت باقي ولايات السودان.

التهميش مورس علي كل اقاليم السودان وليس دارفور فقط .

تكوين مفوضية لمكافحة الفساد .

هو مطلب معظم الشعب السودانى.

وحتي لا يفلت مجرم او سارق من العقاب .

وليس لجنة مصادرات اعترف نائب رئيسها أنها سياسية ..!!

نحتاج الي الترفع عن الانتقام والكيد السياسي من أجل وطن يسع الجميع .

فليس كل مؤتمر وطني مجرم وليس كل أحزاب قحت شرفاء ..!!

نعم لمحاسبة كل من اجرم عبر القضاء والنيابة ..!!

واعادة كل الاموال المنهوبة الي خزينة الدولة.

وليس استثمارها وادارتها عبر جهات أخري..!!

Nezar Fadlalla