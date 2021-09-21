رأي ومقالات
لم يخرج مواطن سوداني واحد إلي الشارع ليقول لكلب الانقلاب: (جر) !!
وفق معايير القوة والضعف فإن الشق المدني من الحكومة الإنتقالية وشلة الأحزاب الداعمة لها هي الخاسر الأكبر من تسريب خبر العملية الإنقلابية التي قابلها الشارع السوداني بلا مبالاة محيرة ومثيرة للأسئلة الحرجة !!
وقفت حكومة حمدوك عارية من أي غطاء جماهيري ..لم يعرها أحد إهتماماً ولم يحرك الناس ساكناً برغم صراخ ود الفكي ومفرح ووجدي صالح بينما غاب مناع عن الكلام !!
صمت الناس وكأني بهم يتمثلون قولة المرحوم زين العابدين الهندي ناعياً الديمقراطية الرابعة داخل قبة البرلمان:( ديمقراطيتكم دي لو شالا كلب ما حيلقي زول يقول ليهو جر) ..وكذلك حكومة قحت التي أكلها انقلاب الساعات الأولي من صباح اليوم ..وحتي هذه اللحظة لم يخرج مواطن سوداني واحد إلي الشارع ليقول لكلب الانقلاب : (جر) !!
عبد الماجد عبد الحميد
2 تعليقات
اصمت يا كوز كل الشعب السودانى كان يتابع حتى يتأكد ويعرف ماذا يحدث كل شئ كان مدبر وكل الشعب السودانى
والحكومة وحتى العسكر كانوا مشغولين بما يحدث فى شرق السودان من المشارك فى التحطيط للانقلاب
ترك ومجموعة الكيزان فى قفل الشوارع والميناء وكنتم انتم بنى مع مجموعة من العسكريين الموالين لكم
فى الانقلاب علي حكومة الثورة السودان العظيمة ولكن الحمدلله ربنا كشفكم كما كشف الوجه الحقيقى للحرامى
ترك والصحف الكيزانية الشيطانية وجاء يوم الحساب وان شاء الله من بعدها لن تقوم لكم قائمة
انت تجهل هذا الشعب ولو كنت تظن ان غبن الشعب سوف يتجاهل اي انقلاب فانت مخطئ. سوف تري وتسمع هتاف الشارع و لن يقبل هذه المرة الا بتغير حقيقي كامل يزج بكم في السجون والقبور لانكم قتلة و لصوص فالقاتل يقتل واللص يسجن.