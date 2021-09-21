السيسي: المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة المجلس العسكري





قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي “كان سببا حقيقا في حماية مصر من السقوط في مرحلة كانت كل المؤشرات فيها ستؤدى إلى تولى فصيل معين الحكم بالبلاد”.

وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبهة جزيرة سيناء، قال الرئيس السيسي حول الراحل الطنطاوي: “هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقا في حماية مصر من السقوط في تلك المرحلة، عندما حدثت الانتخابات، وكانت المؤشرات كلها ستؤدى إلى تولى فصيل معين الحكم في البلاد”.

وأضاف السيسي أن “هذا الرجل بريء من أي دم حدث في أحداث محمد محمود، وستاد بورسعيد، وماسبيرو، والمجمع، وأي حاجة من تآمر لإسقاط الدولة”.

وأكمل: “والله العظيم المشير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها مصر خلال فترة المجلس العسكري.. برئ منها، وكل من كان موجودا من المسؤولين بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأشاد الرئيس السيسي، بمواقف المشير الراحل حسين طنطاوي، قائلا: “المشير طنطاوي كان بيقول إن ها يذكر التاريخ أنا اللي سلمت البلد دي لكده.. وهذا الأمر كان يؤلمه كثيرا، لأنه كان على علم وفهم للأضرار التي سوف تمس مصر نتيجة هذا الحكم”.

وتابع الرئيس السيسي: “كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده مؤامرة عملوها المجرمون والأشرار مش هيكسبوا أبدا، واتصور أن الأمور أكدت كده.. أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كانت مهارته في التآمر والتخريب والقتل لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا، دي حكمة ربنا وربنا لا يصلح عمل المفسدين”.

العربية نت