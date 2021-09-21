روسيا تؤكد دعمها للسودان في “حل المشاكل التي يواجهها في الفترة الانتقالية”





أكدت روسيا استعداداها لمواصلة دعم السودان في حل المشاكل التي يواجهها خلال المرحلة الانتقالية في موقف يتم تجديده تزامنا مع إعلان السلطات السودانية إحباط محاولة انقلاب.

واستضافت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة للجنة العمل الروسية السودانية على المستوى العالي والتي ترأسها المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية السوداني، محمد عبد الله.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن المشاورات تطرقت إلى “مجموعة القضايا الخاصة بالتطوير اللاحق للعلاقات الروسية السودانية التي تتميز بصداقة تقليدية، بما في ذلك تفعيل أنشطة اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري الاقتصادي”.

وأكد الجانب الروسي، حسب البيان، “الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الكامل في حل المشاكل التي يواجهها هذا البلد في المرحلة الانتقالية من تنميته”.

وقام الجانبان كذلك بـ”تبادل مفصل للآراء حول القضايا الإقليمية الحيوية بالتركيز على مهمات تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية”.

كما أكدا “التصميم المشترك لموسكو والخرطوم على مواصلة الحوار السياسي المبني على الثقة المتبادلة، والتنسيق الوثيق للمواقف السياسية الخارجية في الأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى”.

وجرت هذه المحادثات في موسكو تزامنا مع إعلان السلطات السودانية، الثلاثاء، عن إفشال محاولة انقلاب نفذها عدد من الجنود، وفيما أكد الجيش أنه ما زال مسيطرا على الوضع في البلاد.

العربية نت