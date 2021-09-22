دقلو يطالب بالتواثق على برنامج وطني للخروج من الأزمة





قال النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إن المخرج لأزمة البلاد هو توحيد كلمة الحادبين على الوطن والعمل بروح وطنية خالصة دون أجندة أو محاولات للاقصاء مطالبا بضرورة التواثق على برنامج وطني ليخرج الشعب من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتجنب الاستهداف للمؤسسات الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار هذه البلاد.

وأبدى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال مخاطبته اليوم حفل تخريج القوات الخاصة بمنطقة وادي سيدنا، تفهمه لضرورة توحيد الجهود السياسية والاجتماعية للمضي بالفترة الانتقالية الى نهاياتها المطلوبة، مشيرا إلى دعمه لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتجاوز الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد وترك النظر للمناصب والمصالح الحزبية الضيقة.

وثمن دقلو تفهم الشعب السوداني للأوضاع التي تعيشها البلاد وللمجتمع الدولي الذي ظل يقدم الدعم والنصح باستمرار من أجل انجاح الفترة الانتقالية وأضاف قائلا ” كل هؤلاء ظلوا يدعمون ونشكرهم على مساندتهم ونطلب منهم المزيد عوناً لشعبنا”.

وهنأ الخريجين من القوات الخاصة ودعا الى مزيد من التأهيل والتدريب في جميع المجالات مؤكدا بذل كل الجهود لتطوير القوات النظامية كافة لجعلها قوية متقدمة مؤهلة، محييا الشعب ومجددا العزم على أن تكون سنداً للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره.

سونا