



استعانت النائبة الجمهورية المثيرة للجدل في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بميمات إنترنت لتوجيه انتقادات إلى الرئيس جو بايدن.

ورفعت تايلور غرين، وهي من أشد مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب في الكونغرس وتعرف بدعمها لنظريات مؤامرة يمينية، خلال كلمة ألقتها في مجلس النواب ميما يظهر أحد أبطال المسلس الكرتوني “سكوبي دو”، وهو ينزل الستار عن رأس بطل آخر شرير.

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نائبة “ترامبوية” في الكونغرس الأمريكي تستعين بميمات مع “سكوبي دو” لانتقاد بايدن

23.09.2021 | 14:30 GMT

نائبة

Susan Walsh / AP

استعانت النائبة الجمهورية المثيرة للجدل في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بميمات إنترنت لتوجيه انتقادات إلى الرئيس جو بايدن.

ورفعت تايلور غرين، وهي من أشد مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب في الكونغرس وتعرف بدعمها لنظريات مؤامرة يمينية، خلال كلمة ألقتها في مجلس النواب ميما يظهر أحد أبطال المسلس الكرتوني “سكوبي دو”، وهو ينزل الستار عن رأس بطل آخر شرير.

وفي هذا الميم، كتب على الستار الذي تم تلوينه باللون الأخضر نص “الصفقة الخضراء الجديدة”، وبدلا من وجه الشرير تم وضع المطرقة والمنجل، في إشارة إلى الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وقالت تايلور غرين: “هذا الميم واقعي جدا، ولا يخدم النهج الأخضر الجديد مصلحة أي أحد سوى الصين”.

وبعد ذلك، استعانت المشرعة بميم جديد يظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ مصطحبا بالنص: “أملك جو بايدن، والآن أملك أيضا احتياطيات الليثيوم في أفغانستان”.

وأثار هذا الأسلوب غير العادي موجة انتقادات وتعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تايلور غرين بين مجموعة صغيرة من المشرعين الجمهوريين حاولوا الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها ترامب أمام بايدن، ثم طلبت عزل الرئيس الجديد عقب توليه مقاليد الحكم.

العربية نت