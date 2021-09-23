مستشار السيسي يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا





كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقاية، الدكتور محمد تاج الدين، وضع وباء كورونا في مصر مع بدء العام الدراسي الجديد، وحقيقة تطعيم الأطفال، والرد على شائعات “أضرار” تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وزارة الصحة تتعامل مع فيروس كورونا بكافة مستجداته وتتابع الموقف الوبائي في مصر، وتطبق الإجراءات الاحترازية وتستمر في تطعيم المواطنين.

ذروة الموجة الرابعة

وقال تاج الدين: “مصر حاليا وصلت للموجة الرابعة لفيروس كورونا، وهناك ارتفاع ملحوظ في زيادة نسبة الإصابات، لكننا مسيطرين عليها حتى الآن”، إلا أنه عاد وأكد على أنه “خلال أكتوبر المقبل سنصل لذروة الفيروس، ثم نبدأ في العد التنازلي”.

وتابع: “وزارة الصحة تدرس تطعيم الأطفال والطلاب باللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية تدرس هذا الأمر حاليا؛ لكن حتى يتم الفصل في هذا الأمر، يحبذ حصول الأطفال والمراهقين على لقاحات الإنفلونزا الموسمية”.

وعن الحصول على تطعيمين في وقت واحد، أوضح تاج الدين أنه “لا وجود لأي أسباب تمنع الحصول على اللقاحين في وقت واحد”، لافتا إلى أنه يتم القيام بذلك بطرق مختلفة حول العالم.

وأوضح أنه إذا كانت الحالة “عاجلة” يتم تطعيم لقاح في الكتف اليسار، والتطعيم الآخر في الكتف اليمين، أو ينتظر المواطن أسبوع أو أسبوعين بين موعد اللقاحين.

بينما نفى مستشار الرئيس حدوث أي إصابات خطيرة من اللقاحات، موضحا: “لم نسجل أية أعراض جانبية خطيرة من اللقاحات على المواطنين حتى الآن”.

هدف قومي

وعن حملات وزارة الصحة في بلاده لتوعية المواطنين؛ أوضح تاج الدين أن “التوعية تعمل على تسهيل مهمة التسجيل والحصول على اللقاحات، مما يساهم كثيرا في حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاحات”.

كما شدد على أن “الدولة تسعى لتطعيم نسبة 50 أو 70 بالمئة من المواطنين، وهذا هدف قومي. والرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى هذا الأمر، لأن اللقاحات تقلل من الإصابات والمضاعفات”.

وعن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب قبل بدء العام الدراسي؛ أوضح تاج الدين أن مصر “حريصة على تطعيم القائمين على العملية التعليمية قبل بدء الدراسة، وتطبيق إجراءات وقائية، والمتابعة بكل مكان، سواء بالمنازل أو بالأماكن العامة والمدراس”.

وأكد مستشار الرئيس أن لجنة مكافحة كورونا “ستتابع الموقف الوبائي بالمنظومة التعليمة لحظة بلحظة، إلى جانب التشديد على تعقيم المدراس يوميا قبل وأثناء العام الدراسي”.

ونفى تاج الدين نقص الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمستلزمات الطبية، موضحا أنه “ليس هناك عجز بالأوكسجين في المستشفيات، وأن وضع المصابين لا يزال تحت السيطرة”.

وأشار مستشار السيسي في حديثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن هناك إصابات بالمتحور الجديد “دلتا بلس” من بين الإصابات التي يتم استقبالها يوميا بالمستشفيات، مؤكدا أنهم يخضعون للعلاج والمتابعة”.

سكاي نيوز