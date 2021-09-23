شاهد بالفيديو.. لحظة احتراق مدرعة تابعة للشرطة بقذيفة ملتوف أثناء احتجاجات وسط الخرطوم





أكد المكتب الصحفي للشرطة السودانية، حريق مركبة عسكرية تابعة للشرطة، ووقوع إصابات في صفوفها، أثناء مظاهرات اندلعت ظهر يوم الخميس، في قلب العاصمة الخرطوم.

وقالت الشرطة في تعميم صحفي: أثناء تعامل قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم مع بعض مثيرى الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون تعرضت إحدى مركبات الشرطة لحريق جزئى تمت السيطرة عليه إثر إلقاء عبوة ملتوف.

وكشفت عن وقوع بعض الإصابات وسط أفراد القوة، ولاتزال قوة العمليات تتعامل معهم .. وسنفيدكم بتفاصيل أوفى لاحقاً .. وفق التعميم

الخرطوم: (كوش نيوز)