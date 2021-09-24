وَحَل سيارة سيدة أجنبية بشوارع الخرطوم تثير الانتقادات على أوضاع العاصمة (صورة)





أثارت صورة متداولة لدبلوماسية أجنبية، تحاول إخراج سيارتها، التي غاصت بالطين، بإحدى شوارع أمدرمان كُبرى مُدن العاصمة السودانية الخرطوم، أثارت الانتقادات على أوضاع شوارع العاصمة المتردية خاصة في الخريف.

وأظهرت الصورة، الدبلوماسية وهي تحمل معولاً تحاول بجهد في إخراج إطارات سيارتها من الوحل، وسط العاصمة، في مشهد وصفه البعض “بالفضيحة”.

ويعاني سكان العاصمة من رداءة الطرق الداخلية، بشكل أصبح مقلقاً، ومسيئا لوجه المدينة، وسط تجاهل تام للصيانة والرصف من قبل مسؤولي ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)