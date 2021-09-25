بوتين يحدد مهام مجلس الدوما الجديد





أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، المهام الرئيسية لمجلس الدوما المنتخب حديثا.

وركز الرئيس الروسي في حديثه عدد من النقاط كان أهمها خفض مستوى الفقر إلى الحد الأدنى، وتحسين الظروف المعيشية والتنمية والتعليم والتغذية للأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض، وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الحديثين، ومواصلة تحديث هيكل الاقتصاد لصالح صناعات التكنولوجيا الحديثة.

هذا وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي الثامن في الفترة ما بين 17 – 19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الأقاليمية والبلدية، تم تنظيم التصويت الإلكتروني عن بعد في مناطق موسكو، كورسك، نيجني نوفغورود، ياروسلافل، مورمانسك وروستوف، وكذلك في سيفاستوبول.

ووقعت لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول بشأن انتخابات نواب مجلس الدوما، والذي بموجبه يتم الاعتراف باكتمالها وصلاحيتها.

يذكر أن انتخاب أعضاء مجلس الدوما يتم لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، يتكون من 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.

العربية نت