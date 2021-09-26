ازالة التمكين تفصل 213من العاملين بهيئة القضاء





أعلنت لجنة ازالة التمكين بالخرطوم أمس لها، عن فصل 180 عامل من مؤسسات الدولة و 213 بهيئة القضاء.. وأوضح مقرر لجنة ازالة التمكين وجدي صالح أن لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، قد أنهت بولاية الخرطوم خدمة 86 عاملا بهيئة الطرق والجسور، و 30 عاملا بهيئة الصرف الصحي كما انهت 64 عاملا بمصلحة الأراضي، واضاف وجدي صالح في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمقرها بالخرطوم إنه بعد حلول عامين لا زلنا نعاني من عدم تحقيق العدالة في المؤسسات العدلية، فبرغم القرارات السابقة في الفصل الا انها ما زالت تحتاج إلى هيكلة.

وأكد وجدي أن مهمتهم تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي المدني ، مشدداً على أن اللجنة أدانت محاولة الانقلاب على السلطة والتحول الديمقراطي و أردف: لسنا ضد المؤسسة العسكرية ولا المدنية، نحن مع من الداعمين للتحول الديمقراطي، وأضاف:هناك جيوب داخل المؤسسة العسكرية يجب أن تنظف.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة