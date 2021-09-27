مخابز تضع زيادات جديدة في سعر الخبز و”الشُّعبة” تتبرّأ





شرع عددٌ من المخابز العاملة بولاية الخرطوم في تطبيق زيادة جديدة في تعرفة الخبز بواقع ١٠ جنيهات للرغيفة الواحدة. وأكد عضو شُعبة المخابز بكري تاج السر مأمون بحسب صحيفة الصيحة، عدم صدور أي قرار من الجهات المسؤولة بزيادة سعر الخبز المدعوم، ونفى التوافق على أي زيادات في ظل انشغال الحكومة بالمشكلات الأمنية وتداعيات الشرق.

وقال لم نحدد أي سعر للخبز في الوقت الراهن، وأضاف “نحن كشُعبة ندعو أصحاب المخابز التي رفعت سعر الخبز المدعوم إلى تحمُّل المسؤولية كاملة حال تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم، وليس من حق أي مخبز زيادة السعر دون صدور قرار بذلك”.

وأردف أصحاب المخابز يعملون وفقاً لهامش الربح وليست خسارة كاملة، وأقرّ بتراجع حصص الدقيق بسبب إغلاق الميناء والطرق، وتابع “لم نصل إلى مرحلة انعدام الدقيق بصورة كاملة، وحال حدث، هنالك بدائل أخرى يتم اللجوء إليها وحلول آنية”.

الخرطوم (كوش نيوز)