الرئيس الفرنسي يدعو إلى تحرك منسق لخفض أسعار الوقود

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة دول مجموعة السبع إلى التنسيق بهدف خفض أسعار الوقود، في وقت يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأوروبيين السحب من احتياطاتهم الإستراتيجية من الديزل.

وأفادت الرئاسة الفرنسية /الإليزيه/ في بيان بأن الرئيس ماكرون شدد عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، على أهمية التحرك المنسق بين دول مجموعة السبع لخفض أسعار الوقود، دون فرض قيود على الصادرات.

وذكرت أن ماكرون، الذي أجرى اتصالا كذلك مع مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، يعتزم عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع في أقرب وقت ممكن، بهدف تنسيق الإجراءات الواجب اتخاذها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الوقود ومخاوف بشأن الإمدادات، فيما تدعو الولايات المتحدة الدول الأوروبية إلى استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من الديزل لزيادة المعروض في الأسواق.

الشرق القطرية