إعفاء الدول العربية من رفع جمارك الدجاج والمنتجات الزراعية

أوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه وفقًا للمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2026، بدولة قطر، بشأن رفع التعرفة الجمركية على بعض أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية، تُطبّق الزيادة فقط على الأصناف المستوردة من الدول غير المشمولة بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات التفضيلية المعمول بها.

ونوهت الهيئة في منشور لها عبر منصة (X) أنه تستثنى من زيادة التعرفة الجمركية أصناف الدجاج والمنتجات الزراعية المستوردة من الدول المشمولة بالاتفاقيات التفضيلية المعمول بها والتي تشمل في قائمة الدجاج المبرد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتركيا، ومن الدول العربية الأردن والمغرب وفلسطين وتونس والعراق والسودان واليمن ومصر وسوريا والجزائر وليبيا ولبنان. وفيما يخص المنتجات الزراعية (الطماطم والباذنجان والكوسة) فتضم القائمة المشمولة بالاتفاقيات التفضيلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقائمة الدول العربية المشار إليها آنفا، وتركيا والنرويج وسنغافوره وليخنشتاين وسويسرا وايسلندا.

الشرق القطرية