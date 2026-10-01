الإمارات ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 16%

اتخذت الإمارات قرارا بشأن أسعار الوقود لشهر أكتوبر بنسب تصل إلى أكثر من 16%.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب الأمريكية على إيران واضطرابات إمدادات النفط والوقود.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل فى الإمارات، عن زيادة أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026 بنسب تراوحت بين 11.6% إلى 16.6%.

وارتفع سعر بنزين «سوبر 98» من 1.03 دولار ما يعادل 3.80 درهم لكل لتر فى سبتمبر إلى 1.20 دولار ما يعا4.40 درهم) فى أكتوبر المقبل، بزيادة 15.8%.

فيما زاد سعر «بنزين خصوصى 95» من 1.00 دولار (3.69 درهم) لكل لتر إلى 1.17 دولار (4.28 درهم)، بارتفاع 16%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وقررت اللجنة زيادة أسعار بنزين «إى بلس 91» من 0.98 دولار ما يعادل 3.61 درهم لكل لتر إلى 1.15 دولار ما يعادل 4.21 درهم، بارتفاع 16.6%.

وبالنسبة لوقود الديزل، فشهد زيادة من 1.17 دولار ما يعادل 4.30 درهم لكل لتر فى سبتمبر إلى 1.31 دولار ما يعادل 4.80 درهم فى أكتوبر، بزيادة 11.6%.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد نفى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران، فى الوقت الذى واصلت فيه قطر الجهود الدبلوماسية آملة فى تحقيق انفراجة، وذلك بعد انخفاض الأسعار فى الجلسة السابقة نتيجة تعافى الإمدادات من الشرق الأوسط.

المصري اليوم