ساويرس يراهن على ذهب مصر ويستهدف مليون أونصة

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن استراتيجية استثمارية جديدة تهدف إلى توسيع نشاطه في قطاع التعدين المصري.

وأكد ساويرس وفقا لوكالة “بلومبرغ” استهدافه الوصول باحتياطيات الذهب الخاصة بمجموعته إلى ما لا يقل عن مليون أونصة من المعدن النفيس خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح ساويرس أن شركة “إن تو ميتالز” التابعة له استحوذت على أربعة امتيازات للتنقيب عن الذهب داخل الأراضي المصرية، حيث انطلقت عمليات الاستكشاف بالفعل في منطقتين منها. وأشار إلى أنه رغم انخفاض نسبة تركيز الخام في بعض الموقع مقارنة بالمناجم العالمية، فإن اتساع المربعات والمساحات المتاحة يمنح العمليات جدوى اقتصادية واعدة وفرصاً استثمارية متنامية.

وفي إطار تعزيز حضورها بالسوق المحلية، تقدمت الشركة للمنافسة على خمس مناطق إضافية أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن نظام القطاعات المفتوحة، لزيادة حجم الأصول التعدينية المملوكة للمجموعة.

وتعكس هذه التحركات رهان ساويرس المستمر على الذهب كأحد آمن وأهم الأصول الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأ دخوله هذا القطاع محلياً عام 2020 من خلال شركة “أخ جولد”، قبل أن ينتقل تدريجياً من مراحل البحث الأولى إلى أعمال الحفر والتقييم الجيولوجي المتقدم للمواقع الواعدة.

المصدر: بلومبرغ + روسيا اليوم