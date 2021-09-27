تأجيل جلسة محاكمة علي عثمان





أدت ظروف خاصة بالمحكمة إلى تأجيل محاكمة القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول، “علي عثمان محمد طه”، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني، والمستشار المالي للمنظمة، في قضية منظمة العون الإنساني، وذلك لاتهامهم بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني، تم تخصيصها من وزارة المالية للمنظمة .

وكانت المحكمة في جلسة سابقة وجهت لهم تهماً تحت المواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والمادة (10) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، والمادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخرطوم: آيات فضل

صحيفة السوداني