الحُكم بإعدام قاتل المتظاهر “حنفي” دهسًا بسيارة عسكرية





أيَّدت محكمة الاستئناف في أم درمان السودانية حُكْم إعدام ضابط بقوات الدعم؛ أُدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الثالث من يونيو 2019م.

وذكرت المحكمة في الحكم أنها تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قتل المتظاهر حنفي عبدالشكور.

وأمرت المحكمة برفع أوراق الدعوى إليها لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم، وفقًا لصحيفة “سودان تريبيون”.

وأصدرت محكمة في 24 مايو الماضي حُكمًا بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين في قضية حنفي عبدالشكور، الذي قُتل دهسًا بسيارة عسكرية، كان يقودها المدان.

صحيفة سبق