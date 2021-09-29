مواطنة تشكو من مماطلة جهات في حسم قضية إيجار عقار بـ”بري”





شكت المواطنة تسابيح عثمان إبراهيم، من مماطلة الجهات المختصة في حسم قضية مدنية تتعلق بإيجار عقار في منطقة بري، واتهمت جهات بدعم صاحب العقار في مواجهة المستأجرين.

وقالت تسابيح إن القضية بدأت منذ شهر مايو الماضي، بعد أن طلب منها صاحب السكن المغادرة الفورية دون إبداء أسباب منطقية، ودون أن يكون لديه مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو سبب واضح لهذا التصرف، علماً بأنها كانت ملتزمة بتسديد الأجرة الشهرية في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من كل شهر، وحتى عندما تتعثر أو تواجهها ظروف فإنها لا تؤخر الإيجار أكثر من خمسة أيام.

وأضافت بحسب صحيفة الصيحة: بأن صاحب المنزل، قام بقطع الكهرباء من محل سكنها مما دفعها للجوء إلى القانون وفتح بلاغات ضده، إلا أنها لم تصل إلى نتائج وظلت البلاغات التي حرّرتها متوقفة. وأبرزت صاحبة الشكوى، عدداً من أرقام بلاغات قامت بفتحها ضد صاحب المنزل بسبب قطعه الكهرباء ومطالبته لها بالمغادرة.

الخرطوم: (كوش نيوز)