سلطانة الطرب هدى عربي تبدع في صباح العربية وتتحدث بشفافية عن الفن السوداني





أبدعت الفنانة هدى عربي و الملقبة بسلطانة الطرب السوداني في صباح العربية وتناولت عدداً من الجوانب التي تتعلق بالفن السوداني والتغيرات التي طرأت عليه.

هدى عربي أرجعت السبب في عدم انتشار الفن السوداني إلى الأوضاع التي كانت تمر بها البلاد منذ عدة سنوات بجانب إهمال الإعلام للفن والثقافة الأمر الذي جعل الأغنيات السودانية لم تكن منتشرة في العالم العربي سوى القليل من أغنيات الشباب ذات الطابع الخفيف التي وجدت حظها في الإنتشار والشهرة عالمياً وعربياً.

وأضافت سلطانة الطرب إن الفن السوداني سوف يعود بقوة كعهده الأول الذي كان يضم عدداً من الرواد الذين خلدوا بصمة في السودان والعالم العربي. وفي ذات السياق أيدت عربي الأغنيات الخفيفة التي يقدمها الفنانين الشباب طالما تجد القبول والرضا من الجماهير .

الخرطوم :(كوش نيوز)