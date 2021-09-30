بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار المنطقة





تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن بايدن “أعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن العلاقات بين البلدين “لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط”، معربا عن تطلعه “لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات”.

العربية نت