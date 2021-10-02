السعودية تشترط جرعتين لدخول المنشآت





جدّدت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على عدم دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، إلا بعد التحصين من «كورونا» بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

وقال مصدر في الوزارة إنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ تقرر اشتراط التحصين بجرعتين ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري، ومن بينها دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، كذلك دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

في سياق متصل، أنعش عقار جديد تطوره شركة «ميرك» الأميركية، الآمال بالسيطرة على وباء «كوفيد – 19». وقال خبراء إن العقار التجريبي الجديد، الذي يأتي في صورة أقراص، يمثل انفراجة في العلاج من فيروس «كورونا»، نظراً لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى للنصف بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة.

وفي حال حصولها على الترخيص اللازم، ستكون أقراص «ملنوبيرافير»، المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس، أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج «كوفيد – 19». وتخطط «ميرك» وشريكتها «ريدجباك» لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

صحيفة الشرق الأوسط