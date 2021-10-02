محمد هاشم الحكيم يكتب: الرد على ابراهيم الشيخ





في الرد على ابراهيم الشيخ

كتب محمد هاشم الحكيم

الرجل يريد ان يُقال من منصبه فيقولوا ثائر

كانت آخر محاولة تقلدها الرجل بعد ان وقف يخاطب الجموع فهتفت ضده في الساحة الخضراء لولا ان تدخل حميدتي وحنسهم ليسمعوه !

#فزع_ابراهيم_الشيخ_لماذا ؟

من عجبي ان يبلغ الفزع والجزع على مليارات وكالة حديد جياد مبلغا بابراهيم الشيخ فيتجرأ على مد لسانه الدعي في البرهان قائد الجيش ورئيس البلاد بلا حكمة بل بنفس نادمة ناقمة .

ان صاحب الشعر المجعد والكريم الممدد والجلد الناعم بلا جَلَد ، والقد الممشوق بلا سند قد ذكرني قصة الفار المختبيء طوال عمره من القط ؛ فلما سقط في كورة المريسة ارتشفها ثم خرج يترنح يصرخ وين الكديس كان راجل تعال لي .

#لقاء_البرهان_الشيخ

لم ينس ابراهيم ذلك اليوم الذي وقف فيه الفريق البرهان امام القيادة وقد خرج للمعتصمين مرحبا بهم مؤكدا انهم في حماية الجيش، وان المفتش العام للجيش هو في خدمتهم وانه لهم الحق في التعبير بالحسنى وكان هو احد اعمدة هذ اللقاء .

هكذا ابراهيم وصحبه المُمحنين المٌمتحتَين يرون قحت تتمزق بايديهم وتتمدد الحاضنة الجديدة لتشمل غيرهم ، وتنادي بالعدل والحقوق وعدم المساس بالحريات حتى قال جبريلها كيف يفصل موظف فقط لانتمائه السياسي ؟

#جرأة_الرجل

تجرأ صاحب الشعر الاملس والفكر الاخرس ان يتساءل عن البرهان لانه بزعمه سبب الفشل وهو يتربع على ١٠ مليار دولار زعم انها اقتصاد الجيش ثم استغرب كنا قال ان ياتي البرهان يتسول وينتحب من عجزه عن الانفاق على جنده؟

#اقتصاد_الجيش

نعم للجيش اقتصاد يدور حول الصناعات الدفاعية التي ارفدتك بحديد جياد ولي نعمتك ، وسيارات جياد مصدر هيبتك ،

تريد تعرف اين هي ال١٠ مليار دولار ؟

هل تعلم يا هذا ان جيشك قد مزق فاتورة استيراد الذخيرة والسلاح المعاون والمعتاد والصواريخ والدانات ووو

هل تعلم ان ال ١٠ مليار هي ما صنع لجيشك الدبابات التي جن جنون النشطاء لما راوها دخلت الفشقة وحررتها بعد ٢٥ عاما من السكوت والوهن،

هل تعلم يا ابراهيم ان جيشك الذي يحتاج للعملة الصعبة لسد الثغرات في إطار بعض الاسلحة الاستراتيجية واسطول طائراته الذي يفوق اذا قارنته باثيوبيا حيث يمتلك الجيش السوداني 190 طائرة حربية متنوعة منها السوخوي وصويحباتها ، بينها 45 مقاتلة، و38 طائرة هجومية، و22 طائرات شحن عسكري، إضافة إلى 12 طائرة تدريب، و73 مروحية عسكرية منها 43 مروحية هجومية، بينما يمتلك الجيش الإثيوبي 92 طائرة حربية متنوعة، منها 24 مقاتلة و9 طائرات شحن ،

لجيشك ١٢٠٠ دبابة ومدرعة ومركبة قتالية وو

هل عرفت اين هي ال ١٠ مليار دولار !

هل تعلم كم عدد الشهداء ومعاشاتهم وكم هي مرتبات ١٠٠ الف جندي ؟

لماذا صودرت اموال الهيئات الخيرية الداعمة لاسر القوات المسلحة وراعية اسر الشهداء

لقد فشلت حكومك في افتتاح مشروع انتاج استراتيجي واحد؛ اتريد للجيش ان يسلمك مؤسساته الاقتصادية التي يعتمد عليها ليتسولك مرتبات جنده القابضين على الزناد في الخنادق ؟

#استفزازه_للبرهان_ليصادم_ترك

ثم يتقيا ود الشيخ والعذر له موجود ، كيف يترك البرهان ترك ولا يصادمه وهو يخنق قحت؟

عزيزي انت قحت رئيس كل الوزراء ومن عين النيابات الجديدة، فقط اصدر قرارك واطلب من الشرطة ان تتصدى له ن كنت ترى انك على حق وترك على باطل!

لماذا لا يخرج الوزير الاول يطلب من الشرطة التصدي لترك

لاننا جميعا نعلم ان حكومة وزير الاستثمار ابراهيم الشيخ لا تمتلك الجرأة لذلك فهي نفس الحكومة التي لم تتجرأ ان تواجه لجان المقاومة و تسحب لستك مجده حزب الشيخ وعمر دقيره ( المجد للساتك ) من شارع الاسفلت ، وتتعطل الحركة بصبية صغار وحكومة ابراهيم الشيخ تسكت ، ثم يريدون ان يوقعوا بين ترك واهل الشرق من جهة وجيشهم ، ان اهل الشرق استنجدوا بجيشهم ففض مشكلات بورتسودان.

لقد قدر اهل الشرق جيشهم لما فتخوا البترول للفريق اول الكباشي اسد كردفان ودرة السودان .

#البرهان_وفض_الاعتصام

استغرب – لا زلت – كيف ان ابراهيم لا يزال يهدد البرهان بفض الاعتصام وهو الذي يعلم علم اليقين مع من قد تم الاتفاق على فض الاعتصام ومن هي الشخصية المدنية الشهيرة التي اشترطت لتتبوأ منصبها ان يفض الاعتصام اولا ؟

لا تحدث عن فض الاعتصام الذي فارقته احزاب قحت ليلا وفضت خيامها لانها تعلم كل شيء ولا زال حميدتي يهدد بالفلاشات حتى سكتت قحت وقالته يا ليته سكت !

وكلنا يعلم ان التقارير الاستخباراتية قد أكدت وجود مخطط خطير ضد قيادة الجيش للحصول على خطة السودان الدفاعية بعد اخداث فوضى ، وان خركات عدة استفدمت عسكرييها وخاضوا بين المهتصمين في انتظار ساعة صفر ، و بعد الاستفزازات المتواصلة للجيش امام القيادة

ولك ان تخيل ان جيش بلادك الذي يقاتل الحركة الشعبية مثلا؛ يتم نصب الخيام للحركات التي يصرخ متحدثوها على بوابة القيادة و يشتموا الجيش ويحتفلوا بعيد ميلاد الحلو والشين ويهددوا ويتوعدوا

لن انس الشيوعي الوزير السابق في عهد الانقاذ وهو يصرخ في المخاطبة ” حركة شعبية وييي SPLA ويي ”

وكلنا نعلم ان الجيش الذي انتفض خوفا من قتل المتظاهرين لا يمكن ان يكون قد قتلهم بل جهات تريد توريط قياداته هي من فعلت

#قحت_سبب_الفشل_الاقتصلدي

ثم يتساءل الرجل بعد ان راى قحت تتمزق وينتفض شركاء الفشل عاى سبب الفشل وهو استحواذ القلة صاحبة الاجندة بالسلطة واتخاذ القرارات الغبية التي دمرت البلاد

لقد نادى حمدوك بتوسيع الحاضنة ولكن ياؤقو الثورة ومتسلطو قحت يريدون لديكتاتوريتها ان تستمر وهي تعلم ان من كانت تسميهم وقت الانقاذ باحزاب الفكة انهم اكثر منها عددا وعدة وعتادا.ط واكثر قبولا لدى الشعب .

#قرارات_التمكيك_مككتنا

يتكلم الرجل عن ان البرهان شريك الفشل ؛

عزيزي ود الشيخ هل تعلم ان ممارسات لجنة تفكيك الهشة التي فاحت رائحة الفساد منها هي للسبب في هروب راس المال السوداني وضعف الانتاج ، لجنة اعتقلت مهندس الاقتصاد الزراعي وجدي مرغني ليمكث في السجن بلا جريرة ثم يخرج لعله هو ايضا لم يعرف ما الذي ادخله وما الذي اخرجه

لقد استولت على اموال المنظمات الدعوية العالمية وتريد تدمير ذادنا بقرارات فجة هي سبب دمار الاقتصاد

حكومتك رفضت المحكمة الدستورية لانها تعلم ان قرلأنها غير دستورية فهرب المستثمر الاجنبي لانه لا يمكن ان يستثمر في بلد بلا دستور او محكمة دستورية وتسيطر عليها لجنة تمكين هي الخصم والحكم

تَدمَّر الاقتصاد لانكم لم تعرفوا الكفاءات وقدمتم وزراء المخصصات والمحاصصات

هل تعلم كم هو مرتب الوزراء والمستشارين الذي ياتيهم من ال.. ال ..

#من_يحمي_الوثيقة_الممزقة

عزيزي ود الشيخ غضبت لانك ظننت ان البرهان سيمزق الوثيقة فطالبته بحمايتها

البرهان لم يشق قحت الى اب وابن

البرهان لم يبادر الى مخالفة الوثيقة الدستورية التي خالفها من كتبها

الوثيقة تمنع تعيينهم في المناصب ولكنهم ضربوا بها عرض الحائط و استمتعوا بالمناصب والانفنيتي و ٤٥ سفرة وصفرة خارجية في بضعة اشهر.

عن اي وثيقة تتحدث ولا يستطيع واحد من الشعب حتى اليوم ان يحصل على نسختها الاصلية بل ولا ال ميد ان تايوان

#البرهان_يرعىالمدنية

ان البرهان يرعى المدنية لكن قحت ليست هي المدنية

قحت مكون واحد اثبت فشله

واليوم حتى النصف المنشق عن قحت اقصد الثلثين قد انتبهوا للمعضلة فانفتحوا على الغير

البرهان هو من انقذك من الانقلاب الذي كنت لتظل منه مختبئا حتى الحظة

وهو قائد الجيش لو شاء لانقلب عليكم ولن يقول الشعب له دع

لقد قال ود الفكي هبوا فلم تهب حتى الكترابة ولا هبوب ام روابة

لماذا لم ينادي ود الفكي اليوم هبوا بعد ان غادرت الجموع قحت الاولى ؟

الشعب اصبحت قحت لا تعني له شيئا

تريد من البرهان ان يخسر جيشه ثم يحميك انت ويجند جندنا لتنفيذ اجندة الغرب كما يفعل وزراء كبار ؟

البرهان لن يغدر بك لانه ابن الجيش الذي يواجه عدوه بصدر مكشوف

لكنه سينحاز لشعبه الذي يريد المدنية والانتخابات المبكرة التي لا زلتم منها فارين ولذكرها كارهين

#التجارةبدم_الشهداءفي_مواجهة_الإدارات_الاهلية

ولا زال ابراهيم يتساءل ويهدد بانهم من بذلوا الشهداء ولن تسكت اسر الشهداء

عزيزي هل شاهدت انتفاضة جرحى الثورة عليكم

هل سمعت نداءاتهم واحتجاجتتهم على الإهمال وسكنهم بين البلاعات الطافحة

ثم تهدد بان جحافل الثورة لا تتساوى مع الادارة الاهلية المأجورة التي اشتراها كما قلت حميدتي

اوليس هو حميدتي الضكران الخوف الكيزان!

ستقف الادارة الاهلية تحت ظل البرهان وحميدتي والكباشي والعطا وجابر لانهم منها متواجدين بيننا في العزا والفرح والترح ، تتحرك طياراتهم تحمل ابو عزة حيا وميتا ، وتقدم الديات وتفك العاني وتقنع المكشوفات

لانها إدارة ليس لها أجندة ، لا تفكر في استحلال الربا او تسوق للمريسة ولا يهمها بنطلون لبنى او شعر وئام او عرض ازياء ،

بل قضيتها ان يتناول شعبها الخبز ويوفر الحليب ومشتقاته ويخضر الزرع ويمتليء الضرع

ابراهيم الشيخ انت لست منا

انت لست ندا للبرهان ان تشنأه

كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها

فَلَمْ يَضِرّْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ

وطالما انتم واجهة هذه الحكومة سيظل البرهان وصحبه واجهة هذه البلاد ومفزع شعبها ضد ضيم قحت وفشل وزرائها ودمار اقتصاد السودان.

اما انا – ود الحكيم – فاسمعوني ؛ ان استعادة الثورة تعني ان نصل بمرحلة الديمقراطية ونحتاج فيها خقا لوصاية القوات المسلحة لانها المؤسسة الوحيدة التي تمثلنا وتمقل شعبنا كله وهم اكثر المكتوين بالحرب والفوضى لذا سيكونون الاحرص على السلم

فامضوا قادة جيشنا ونحن من خلفكم ، ولقد آن الأوان واستدار الزمان ، وحانت لحظة الشعب الحقيقية

وتعس عبيد الدينار والفرنجة

محمد هاشم الحكيم