الشرطة تقبض على متهمين بسرقة منزل الزعيم إسماعيل الأزهري





ألقت مباحث شرطة ولاية الخرطوم، القبض على أربعة متهمين بسرقة أشياء متعددة من منزل الرئيس السوداني الأسبق الزعيم إسماعيل الازهري، ومن بين المسروقات سيف أثري وساعة حائط أثرية وتاج فضي اللون.

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، تقدر قيمة المسروقات بمليون وسبعمائة وتسعين ألف جنيه.

وتعود تفاصيل البلاغ الذي تم فتحه بتاريخ 9 سبتمبر الماضي في أم درمان، إلى أن مجهولاً تمكن من دخول المنزل وسرقته، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي تحت إشراف مدير ادارة المباحث الجنائية، وبالبحث والتحري حدّد الفريق موقع وجود شبكة إجرامية تقوم بالكسر والسرقات الليلية، وتم توقيف المتهمين الأربعة الذين سجلوا اعترافاً بارتكاب الجريمة، وبتفتيش منازلهم تم العثور على المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية.

صحيفة الصيحة