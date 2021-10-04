ترك : البرهان لن يسمع تحريض بعض الوزراء بضرب مواطني الشرق





قال رئيس المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، سيد محمد الأمين ترك، لـ(السوداني)، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لن يسمع لتحريض بعض الوزراء باستخدام القوة ضد مواطني شرق البلاد؛ بحجة أنهم أغلقوا الموانئ، وأضاف: “إذا أغلقنا الموانئ يوماً واحداً البلد دي بتنتهي”.

ووصف ترك لـ(السوداني) الحكومة بأنها حكومة نشطاء، لا يعرفون شيئاً عن مواطن الشرق، ويتعاملون معه كأنه مواطن درجة ثانية، معتبراً أن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، يفهم قضية الشرق، ومهموم بضرورة إيجاد حل لها، وقال إنه لم يمنع مرور الشاحنات التي تحمل الدواء والدقيق والمشتقات النفطية، مشيراً الى أن المواطن لا ذنب له.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني