لجنة دولية تتسلم أكثر من (100) مقطع فيديو لفض الاعتصام





أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، د. نبيل أديب، لـ(السوداني)، عن تسليم لجنة الدعم الفني الخارجي أكثر من (100) مقطع فيديو خاصة بفض الاعتصام لفحصها.

وأكد أديب أن الفريق الخارجي بدأ في إعداد تقارير حولها لتسليمها للجنة فض الاعتصام .

وقال نبيل أديب، إنهم طالبوا فريق الدعم الخارجي تسليمهم التقرير بأسرع فرصة دون الإخلال بدقة الفحص.

وأضاف: “الفريق الفني الخارجي اطلع على الفيديوهات وأشياء أخرى تدخل في سرية التحقيق، نعتقد أن لها قيمة إثباتية فيما نحقق فيه”.

وأشار أديب إلى أن الجهات التي تواصل معها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، أكدت مساعدتها للجنة، وأوضح أن المسائل المتعلقة بالاتفاق مع تلك الجهات يقوم بها رئيس الوزراء.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني