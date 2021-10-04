كوادر الوطني يشاركون في اقتحام أمانة حكومة سنار





اقتحم أمس مجموعة من المحتجين مقر أمانة الحكومة بولاية سنار عقب تسييرها لموكب تقدمته عشرات السيارات ، وطالب المحتجون من داخل امانة الحكومة باقالة والي ولاية سنار الماحي سليمان احتجاجا على قرارته التي أصدرها بخصوص الأراضي الزراعية ودافعت عنها، وأكدت أنها توصيات مؤتمر الأرض والمسارات والذي توافقت عليه مكونات المزارعين والرعاة بالولاية ، وأعلنت أمانة الحكومة عن رصدها في المسيرة عدد من كوادر حزب المؤتمر الوطني المحلول .

وأكدت حكومة ولاية سنار في تعميم صحفي أمس أن حق الاحتجاج مكفول بموجب الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وقالت حكومة الولاية” رصدنا عدد من كوادر المؤتمر الوطني المقبور وأسر الفاسدين الموقوفين من قبل لجنة ازالة التمكين ، وقطعت بعدم سماحها بممارسة أي نشاط للمؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية ، وحذرت من أن أي مساس بقوى الحرية والتغيير مساس بالثورة ومكتسباتها، وأكدت أنها ستعمل على فرض هيبة الدولة وعدم الإخلال بالأمن والسلامة.

الخرطوم-سنار: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة