والي الجزيرة يقرع الجرس والمعلمون يتمسكون بالاضراب





قرع امس والي الجزيرة د.عبدالله احمد على ادريس بمدرسة حلة رضوان للاساس بنين بمحلية مدني الكبرى الجرس إيذانا ببدء العام الدراسي ٢٠٢١ -٢٠٢٢م في وقت اعلنت فيه اللجنة التسيييرية للهيئة النقابية لعمال التعليم ولايه الجزيرة عن استمرار الإضراب المفتوح لحين تحقيق جميع مطالب العمال ورفع الظلم عن معلمي الولاية ، وأوضحت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لعمال التعليم في بيان لها تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أن مطالبها تتمثل في صرف مستحقات البديل النقدي وبدل اللبس وإزالة التشوهات بالهيكل الراتبي التي أقرها مجلس الوزراء ، ونوهت اللجنة الى ان هناك لجان طوارئ منعقدة بالولاية والمحليات لتلقي البلاغات في حال تعرض اي معلم او معلمة للتهديد والإرهاب من قبل الادارات التعليمية بالولاية .

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة