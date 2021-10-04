في سابقة تاريخية: فيسبوك يدخل أكبر فترة “تعطل في تاريخه”.. ماذا يحدث؟





لثلاث ساعات متواصلة مازال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب – ماسنجر – إنستجرام) متعطلا حتى الآن، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.

وتعطل منذ ساعات فجأة تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

ماذا يحدث داخل عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك؟

أثر العطل الذي أصاب فيسبوك وعدد من التطبيقات الخاصة به على مستخدميها في مختلف مناطق العالم، وتسبب تعطل السيستم الخاص بالموظفين نفسه هو الآخر أصابه عطل في ظل عمل الكثير من الموظفين من المنزل وبالتالي فإن عملية استعادة الخدمة قد تستغرق عدة ساعات، بحسب خبير أمن المعلومات مصطفى أبو جمرة الذي تحدث لمصراوي.

واكتفت حسابات منصات فيسبوك بتعليقات مقتضبة على تويتر: “نحن على علم بوجود صعوبة لدى بعض المستخدمين في استخدام بعض تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وعودة الأمور لطبيعتها في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء الاثنين، عن خبراء أمن معلومات، قولهم إن الانقطاع لم يعرف مصدره بعد، وهناك ترجيحات حول سبب الانقطاع في تلك الخدمات في عدد من دول العالم.

أوضح الخبراء، أن أحد الأسباب ربما يكون خطأ في التكوين (configuration) الداخلي لتلك الخدمات والشركات، على الرغم من أن هذا الاحتمال والترجيح سيكون سهل اكتشافه وإصلاحه.

ورغم ذلك قلل الخبراء من الاحتمالية الأخرى التي تشير إلى تعرض تلك الخدمات لهجمات قرصنة كبيرة، موضحين أن مثل تلك الهجمات يتطلب تنسيق كبير بين جماعات القرصنة ذات الخبرة العالية، أو تقنية مبتكرة حديثة.

كتب – عصام خضيري:

مصراوي