مصرع 13مواطنا وحرق عشرات المنازل في هجمات مسلحة منفصلة بدارفور





قتل طالب جامعي، مساء الخميس الماضي، وأصيب ثلاث آخرون بجروح في إطلاق نار من مسلحين يستقلون مواتر على تكتك في كوبري ولقيت الذي يبعد كيلومترواحد غرب طور على الطريق بين نيرتيتي بولاية وسط دارفور .

وقال آدم اوكرو، إن القتيل يدعى طارق الفاضل عبدالله محمد ( 22 عاما) ويدرس في جامعة الجنينة .

ويسكن القتيل والمصابون في معسكر طور . ونوه إلى فتح بلاغ لدى شرطة شرطة الاحتياطي المركزي في طور وفي حامية الجيش طور ،بجانب فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة نيرتيتي ونقل القتيل والمصابين إلى نيرتتي.

وأشار إلى القبض على المتهمينـ، يوم الجمعة بعد خروج فزع أهلي والقوات المشتركة وقوات التعايش السلمي. وقتل مسلحون يوم الأحد وكيل عريف شرطه عبدالرحمن وجرح اخرون بوادي خضاري بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور .

وقال محمد موسى لحم الطير إن مسلحون أطلقوا النار على عربه قادمه من محلية برام إلى محلية قريضه مما أجى لمقتل وكيل عريف شرطه عبدالرحمن ونقل الجثمان بمستشفى قريضه . وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة محلية قريضة .

فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح في منطقة شرفه التي تبعد 10 كيلومترات غرب الفاشر في إطلاق نار من مسلحين يوم السبت . وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنقا إن مواطني منطقة شرفة بدأوا صيانة أحد آبار المياه بجوار القرية إلا أن مجموعة مسلحة هاجمتهم وأطلقت عليهم الرصاص .

وأشاروا إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج. ومن جهة أخرى أحرق مسلحون في بحر هذا الاسبوع ، عشرات المنازل في منطقة تنقرارا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور .

وقال مواطنون من المنطقة إن المنازل المحروقة كانت خالية من السكان بعد رحيل سكانها جراء الهجمات المتواصلة على القرية منذ نهاية أغسطس الماضي .

وأشاروا إلى استمرار هجوم المسلحين على القرى والمزارع منذ أكثر من شهر ونصف دون تدخل السلطات لحماية المواطنين .

وفي ولاية جنوب دارفور توفي مواطن متأثراً بجراحه،وأصيب أربعة آخرين من بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة في اشتباك بين مواطنين وأفراد شرطة داخل قسم حجير تونو يوم السبت .

وقال مواطن من المنطقة بحسب راديو دبنقا، إن أحد المواطنين طعن شرطي داخل قسم الشرطة مما أدى لحالة من الهرج داخل القسم وتسبب في محاولة هروب أحد المتهمين .

وأوضح إن أحد عناصر الشرطة اطلق النار على المتهم الهارب مما أدى لإصابته بجرح بالغ وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم شرطي .

وأوضح إن المتهم توفي لاحقاً متأثراً بجراحه ونقل بقية الجرحى إلى نيالا لتلقي العلاج .

الخرطوم: (كوش نيوز)