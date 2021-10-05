“شؤون الحرمين” توضح حقيقة السماح بالصلاة في ساحات الحرم بلا تصاريح





أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حقيقة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بأداء الصلوات في ساحات الحرم المكي بدون تصاريح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاني حيدر، وفقاً لـ”عكاظ”، إنه لا صحة لأداء الصلاة في الساحات الخارجية للحرم بدون حصول الشخص على تصريح من تطبيقي “توكلنا” أو “اعتمرنا”، وذلك رداً على مقطع فيديو متداول يتحدث فيه أحد الأشخاص عن فتح الساحات الخارجية للمصلين بلا تصاريح.

وأشار إلى أن إعادة السجاد إلى الساحات الخارجية للحرم المكي يخدم المصلين الحاصلين على تصاريح من التطبيقات سابقة الذكر.

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