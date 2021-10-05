عودة “واتساب” و”إنستغرام” و”فيسبوك” للعمل في المملكة بشكل تدريجي





عودة منصات “واتساب” و”إنستغرام” و”فيسبوك” للعمل في المملكة بشكل جزئي عادت منصات واتساب وإنستغرام وفيسبوك للعمل مجدداً في المملكة بشكل تدريجي، بعد تعطل مفاجئ دام أكثر من 6 ساعات.

وكان مستخدمو التطبيقات الثلاث التابعة لشركة فيسبوك قد فوجئوا بحدوث عطل مفاجئ خلال الاستخدام، لتوضح الشركة أن هناك عطلاً تقنياً بالفعل وأنها تعمل على إصلاحه.

وتسبب انقطاع التطبيقات الثلاث عن العمل في هبوط أسهم الشركة بنسبة 5 %، كما تسببت كذلك في خسارة مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، لمبلغ 7 مليارات دولارات.

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