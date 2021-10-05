تحويل عنابر بمستشفى التجاني الماحي إلى متاجر





كشف عدد من العاملين بمستشفى التيجاني الماحي بأم درمان، منح وزارة الصحة بولاية الخرطوم جزءاً من المستشفى إلى شركة خاصة من خلال اتفاق استثماري لمدة (25) عاماً.

وأكد عاملون بالمستشفى بحسب صحيفة اليوم التالي، أن الشركة تسعى من خلال استثمارها في الجزء المخصص لها من المستشفى لبناء متاجر (دكاكين).

وأوضحت نائب اختصاصي الأمراض النفسية بالمستشفى دكتورة أسماء الطيب، أن المساحة الممنوحة للمستشفى تعني إزالة عنبر الحريمات والحوادث.

وقالت: (إن العاملين بالمستشفى نظموا وقفة احتجاجيه بمباني وزارة الصحة ولاية الخرطوم رفضاً للقرار الذي لن تستفيد منه المستشفى أو الصحة عموماً)، وأكدت أسماء أن إدارة الاستثمار بالوزارة غضت الطرف عن القضية ولم تستجب لمطالب العالمين بإيقاف الاتفاق وعدم المساس والتلاعب بالمستشفى.

الخرطوم (كوش نيوز)