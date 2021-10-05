



أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن السماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة ابتداء من الأسبوع المقبل.

وقالت الوزيرة أييليت شاكيد إن الإسرائيليين والإماراتيين سيكونون قادرين على السفر إلى دول بعضهم البعض بدون تأشيرة اعتبارا من يوم الأحد، 10 أكتوبر الجاري.

وبذلك، لن يحتاج السياح الإسرائيليون وأولئك الذين يسافرون إلى الإمارات العربية المتحدة بغرض التجارة إلى تأشيرات لدخول البلاد. أما أولئك الذين يخططون للدراسة أو العمل أو التطوع في الإمارات، أو الذين يسافرون لأسباب دينية، سيظلون بحاجة إلى تأشيرة.

وإذا استمرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الانخفاض، تخطط إسرائيل للسماح للسياح الذين تم تطعيمهم بدخول إسرائيل في نهاية شهر أكتوبر.

ووقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقية التخلي عن التأشيرة في يناير، لكن تم تعليق ذلك بعد فترة وجيزة بسبب الجائحة. وفي ذلك الوقت، كان على الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات القيتم ب الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة الخليجية.

روسيا اليوم