“فيسبوك” في خطر… الاتحاد الأوروبي يبدي مقترحا بعد أزمة الانقطاع المفاجئ





قالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، اليوم الثلاثاء إن انقطاع “فيسبوك” لست ساعات أمس يظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.

وكتبت مارجريت فيستاجر على حسابها في موقع “تويتر” إن الحادث يظهر الحاجة لمزيد من المنافسة.

وأضافت “نريد بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا ويتعين ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أيا كانوا، هذا هو هدف قانون الأسواق الرقمية”.

كانت فيستاجر قد اقترحت العام الماضي مسودة قواعد تُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية، التي تحدد قائمة بالأمور المسموحة والأمور الممنوعة بالنسبة لشركات أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل لإجبارها على تغيير نموذج أعمالها الأساسي للسماح بمزيد من المنافسة.

وتحول عدد كبير من المستخدمين إلى تطبيقات منافسة مثل “تويتر” و”تيك توك” أمس الاثنين. وقال عدد من موظفي “فيسبوك”، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لـ “رويترز” إنهم يعتقدون أن العطل نجم عن خطأ داخلي يتعلق بكيفية توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى أنظمة الشركة.

ومنع العطل مستخدمي شركة فيسبوك البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل مثل واتساب وإنستغرام وماسنجر، ووصف موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، العطل بأنه أكبر خلل على الإطلاق تتعرض له شركة “فيسبوك”.

العربية نت