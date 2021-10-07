عثمان ميرغني: الحرية والتغيير جسم ليس له رئيس ولا لجنة تنفيذية ولا مقر ولا عنوان





مساء الخميس في منتدى “كباية شاي” :

طالب الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بـ”هيكلة القوات المسلحة”!.. السؤال من “يهيكل” من؟

الحكومة بلا مجلس تشريعي.. ولا محكمة دستورية.. ولا مجلس قضاء عالي ولا مجلس نيابة ولا رئيس قضاء ولا نائب عام ولا مفوضيات..

الحرية والتغيير جسم ليس له رئيس ولا لجنة تنفيذية ولا مقر ولا عنوان ..

فمن يهيكل من ؟

“هيكلة” القوات المسلحة تعني تعديل أو اصدار قانون جديد للقوات المسلحة.. فلماذا لا يتم تشكيل المجلس التشريعي أولا.. وتنظر في الأمر لجنة “الدفاع والأمن” بالمجلس التي يجب أن تتكون من خبراء عسكريين خارج الخدمة و خبراء استراتيجيين.

عثمان ميرغني