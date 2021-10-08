ضبط مخبز يستخدم دقيق منتهي الصلاحية





تمّ حجز المعروضات لحين الانتهاء من التحريّ تمهيدًا لإبادته.

أعلنت السلطات في الخرطوم عن ضبط مخبز بمدينة أبو سعد يستخدم دقيقًا منتهي الصلاحية في صناعة الخبز.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، بحسب تعميمٍ صحفي، الجمعة، إنّ حماية المستهلك والبيئة، تمكّنت من ضبط أحد المخابز بمحلية أم درمان منطقة أبو سعد على إثر معلوماتٍ توّفرت للإدارة بأنه يستخدم دقيقًا منتهي الصلاحية في صناعة الخبز.

وأضاف” تمّ تحريك فريق ميداني بقيادة ضابط وبرفقته مخّتص من وزارة الصحة، بعد استصدار الأوامر النيابية الخاصة، وتمّ تفتيش المخبز والتي أسفرت عن ضبط عدد (88) جوال زنة (50) كيلو منتهية الصلاحية”.

باج نيوز