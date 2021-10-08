الموت يغيب الموسيقي والملحن يوسف القديل





توفي الموسيقي والملحن السوداني المعروف، يوسف القديل عن عمر 60 عاما الجمعة في الخرطوم، بعد معاناة طويلة مع المرض

ولد القديل بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان غرب السودان عام 1961، وتلقى القديل تعليمه الأولي في ولايتي شمال وجنوب كردفان بمدينتي الأبيض والدلنج، ثم التحق بمعهد إعداد المعلمين في الفاشر شمال دارفور.

وغنى للقديل عدد من الفنانين، منهم عصام محمد نور أغنية “زمان الفرقة”وشكل الموسيقار الراحل يوسف القديل ثنائية ناجحة مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث لحن له مجموعة من أشهر أغنياته، منذ تسعينات القرن الماضي، ومن أشهر الأغاني التي وضع القديل ألحانها: “سيب عنادك”، “ما تشيلي هم”، “نور العيون”، “تعب الريدة” وغيرها.

( كوش نيوز)