معلومات جديدة بشأن ملف محاولة اغتيال حمدوك





علمت مصادر أن النائب العام مبارك محمود، أحال ملف محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وكان النائب العام طلب ملف البلاغ من النيابة المختصة بالتحري والتحقيق في القضية ببحري.

وأبلغت مصادر موثوقة، الصحيفة أن النائب العام أمر بتحويل الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال التحقيق والتحري في الملف. وأشارت المصادر بكحسب صحيفى الصيحة، إلى أنّ التحقيقات في القضية في انتظار دعم فني من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المعروف بـ(FBI) والذي حضر وفد منه إلى الخرطوم إبان الحادثة للمساعدة في فك طلاسم الجريمة وغادر بعدها الوفد إلى بلاده.

وقالت المصادر إن الجهات المعنية بالتحقيق في الملف ما زالت في انتظار الدعم الفني من وفد الـ(FBI) الأمريكي. وفي مارس من العام الماضي، نجا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة الخرطوم بحري.

الخرطوم: (كوش نيوز)