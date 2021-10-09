أفراح عصام: عاطف السماني سيصبح ظاهرة في عالم الحفلات الجماهيرية





بروح الزمالة العالية في حق الفنان الشاب عاطف السماني، صرحت الفنان أفراح عصام قائلة (هذا العاطف السماني سيصبح ظاهرة في عالم الحفلات الجماهيرية) وذلك في أعقاب عودة الفنان عاطف السماني للغناء بعد توقف طويل عن الحفلات الجماهيرية.

الجدير بالذكر أن عودة الفنان عاطف السماني وجدت قبولاً كبيراً من الوسط الفني الذي أظهر دعماً كبير للفنان الشاب والذي بدوره أحيا حفلاً جماهيرياً بمسرح نادي الضباط شهد حضوراً كاسحاً من الجمهور ويتواجد الفنان عاطف السماني حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء العديد من الحفلات هناك بدعوة من الجالية السودانية.

صحيفة الصيحة