مواطنو فداسي الحليماب يغلقون طريق الخرطوم – مدني





أغلق مواطنون بمنطقة فداسي الحليماب، بولاية الجزيرة، طريق الخرطوم – مدني، احتجاجًا على انقطاع المياه بالمنطقة.

وقال رئيس الخدمات والتغيير بفداسي، خضر محمد سليمان، لـ(السوداني)، إن المياه انقطعت عن حي كامل بفداسي الحليماب لمدة 14 يومًا بسبب عطل في البابور الذي يضخ المياه.

وأضاف: أبلغنا الجهات المسؤولة عن العطل إلا أنها تماطلت في معالجة الأمر، ووعود دون إيفاء بها، رغم التزام أهالي المنطقة بترحيل الفنيين من المكتب إلى المنطقة وإرجاعهم، و الالتزام بأي مبالغ قد تترتّب على معالجة المشكلة.

صحيفة السوداني