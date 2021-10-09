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بالصور: الفنانة عوضية عذاب تخطف الأضواء بالسوشيال ميديا.. شاهد مافعلته بنفسها وآثار إعجاب السيدات

2021/10/09
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عوضية عذاب

تداولت عدد من الصفحات على موقع (فيسبوك ) مجموعة من صور الفنانة عوضية عذاب بعد أن قامت بنشرها على حسابها الشخصي والتي كانت ترتدي فيها فستان وصفته السيدات بالخرافي والجميل بجانب النيولوك المختلف الذي ظهرت به هذه المرة لجمهورها.

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وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) عدد من السيدات ابدين أعجابهن بالفنانة عوضية والنيولوك الذي طلت به هذه المرة الأمر الذي جعل عدد من السيدات يرغبن في تقليدها وفي الحال أصبحن يبحثن عن المكان الذي اشترت منه عوضية الفستان في محاولة لتقليدها في النيولوك الجميل كما وصفوه.

 

الخرطوم:(كوش نيوز)

2021/10/09
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