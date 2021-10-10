أديب : وصول أجانب إلى البلاد لفحص فيديوهات فض الاعتصام





قال رئيس اللجنة لجنة فض الاعتصام نبيل أديب, إن اللجنة ما زالت في انتظار نتائج فحص الفيديوهات والمقاطع الصوتية وفحص الجثامين لتضمينها في تقرير اللجنة النهائي.

وكشف أديب في تصريح لـ(الصيحة) عن وصول فنيين من دول أجنبية تحفّظ على ذكرها إلى البلاد بناءً على الطلب الذي تقدمت به اللجنة لرئيس الوزراء، وقال إنهم يعملون حالياً في الفحص الفني للفيديوهات والجثامين بعد نبشها.

ونفى أديب تحديد اللجنة زمناً مُعيّناً لتسليم تقريرها الختامي, لكنه ألمح إلى إمكانية التسليم قبل نهاية العام الحالي، وقال “جارٍ التشاور للاتفاق على تحديد زمن التسليم”.

وأكد أديب أن لجنته قانونية وأن تقريرها مبنيٌّ على حيثيات وبينات توصلت لها نتائج التحقيق والتقصي.

الخرطوم ــ مريم أبشر

صحيفة الصيحة