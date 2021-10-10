أديب: التحقيقات تسير وفق الخط المرسوم وقريباً نستلم تقرير الخبراء





أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، أنه تم توفير فريق الخبراء العالميين الذين طلبتهم اللجنة منذ بداية فتح تحقيقات فض الاعتصام، وتم توفيرهم الآن. وقال إنهم جهات مستعدة وقادرة على أن تقدم الفحص المعني للعينات المادية التي تم العثور عليها بالساحة بعد فض الاعتصام، وأكد أنهم شرعوا في فحص العينات، وقال إنهم في انتظار التقرير وهو قريب، وقال إن رئيس الوزراء على علم بقدوم هذا الفريق. وأشار أديب إلى أنهم في لجنة تحقيق فض الاعتصام لا ينظرون إلى التصريحات الإعلامية التي تصدر من القادة العسكريين أو المدنيين، وأن التحقيق يسير في الخط المرسوم له، وليس لديهم أي دخل بالتصريحات وزمن رفع التقرير قريب.

الخرطوم: أروى بابكر

صحيفة الحراك السياسي