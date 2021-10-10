الأرصاد تتوقّع أمطار غزيرة في”5″ ولايات





توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار غزيرة في 5 ولايات خلال الساعات المقبلة.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ الأمطار يتوقّع أنّ تكون في ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، جنوب كردفان.

وأشارت إلى أنّ ولايات النيل الأزرق، نهر النيل، الخرطوم، شمال كردفان، وغرب كردفان، ستشهد أمطارًا خفيفة.

وأوضحت الهيئة أنّ الفاصل المداري سيمرّ شمال كسلا، عطبرة، الخرطوم، جنوب النيل الأبيض، النهود، شمال بابنوسة جنوب نيالا والجنينة.

باج نيوز