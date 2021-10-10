مدير معبر أشكيت: انسياب العمل وزيادة حركة الواردات





يقول الكردي إنّ هذا الحراك المتزايد بالمعبر ألقى بعبء إضافي على العاملين بالمعبر.

أعلن مدير معبر أشكيت الحدودي بوادي حلفا بولاية الشمالية عباس حسين كردي، عن سير العمل بصورةٍ منتظمةٍ في استقبال حركة العابرين والواردات وصادر البلاد بشكل يومي وفق تنسيق وتناغمٍ تامٍ بين كلّ السلطات والوحدات العاملة في المعبر.

وقال عباس حسين كردي بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، إنّ هناك زيادة كبيرة في حركة الواردات من الشاحنات والجرارات.

وأشار إلى أنّ الزيادة مضطردة حيث شهد معبر أشكيت ارتّفاعًا في حركة الواردات من ٣٠ إلى ٤٠ شاحنة، وقفز الآن إلى ما بين ٥٥ إلى ٨٥ شاحنة بشكلٍ يومي .

وأضاف” هناك العديد من أصحاب الشركات والموردين لمدخلات الإنتاج والأغذية وشركات الأدوية وغيرها أبدوا استعدادهم تحويل رسائل شحنات البضائع عبر المنافذ البرية للميزة النسبية للمعابر”.

باج نيوز