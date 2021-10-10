تهديد ضابطة شرطة بالقتل ونهب هاتفها النقال من قبل أفراد عصابة (9 طويلة) بالخرطوم





تعرضت ضابط شرطة برتبة (نقيب) إلى تهديد بالقتل، وتم نهب هاتفها النقال في طريقها إلى منزلها اليوم، بالحاج يوسف الخرطوم، بزيّها المدني.

وأفاد مقربون للنقيب شرطة إسراء عبدالله محمد عثمان بأن ابنتهم تعرّضت إلى تهديد بالقتل ظهر اليوم الأحد بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم، بعد أن وضعت لها العصابة ساطور على رأسها، وسكيناً من خلفها، لتسليم شنتطها التي تحوي مستندات مهمة، رفضت تسليمها لهم، واكتفوا بنهب هاتفها النقال، و لاذا بالفرار على دراجة بخارية عقب خروج الجيران لنجدتها.

يُذكر أن النقيب شرطة إسراء عبدالله تعمل، بشرطة مرور “حلة كوكو”، وكانت قبلها بمطار الخرطوم الدولي، وهي حرم فنان الطمبور الشهير جعفر السقيد.

السوداني